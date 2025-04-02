Третий день спасатели ищут пенсионера, искавшего храм в горах Сочи

Пожилой мужчина пропал вечером в районе горы Сахарной Головки.

О пропаже 68-летнего жителя Сочи сообщила его супруга. По ее словам, мужчина вечером 30 марта собирался подняться к руинам древнего храма на высоте 634 м над уровнем моря. Жена ждала его рядом с машиной, но из леса пенсионер не вернулся. Женщина обратилась в экстренные службы.

На протяжении двух дней — 31 марта и 1 апреля — спасатели несколько раз обследовали тропу, ведущую от автомобиля к вершине горы. Также они обследовали окрестности храма, осмотрели все сбросы, овраги и кустарники в радиусе 1 км от храма и все тропы в пределах 5 кв. км. Помимо этого обследовали тропу, ведущую к селу Вардане-Верино.

Утром 2 апреля поиски возобновились. На данный момент обнаружить пропавшего не удалось. В поисках от ЮРПСО МЧС России задействовано 18 человек и семь единиц техники.

Также в поисках участвуют сотрудники аварийно-спасательной службы Кубань-СПАС, Службы спасения Сочи, Южного конно-кинологического СЦ МЧС России и лесники Сочинского нацпарка, сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России.

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