В Сочи из подтопленного палаточного лагеря эвакуировали 10 детей и 9 взрослых

Инцидент произошел утром 31 марта в горно-лесистой местности в окрестностях села Красная Воля в Хостинском районе.

В службу «Кубань-СПАС» обратился руководитель туристической группы. Он сообщил о том, что после сильных дождей палаточный лагерь подтопило.

На место выехали спасатели Адлерского отряда, они оперативно прибыли к лагерю туристов и эвакуировали 19 человек, в том числе 10 детей. После этого туристическую группу вывезли в безопасное место. Медпомощь никому из походников не потребовалась, сообщает пресс-служба «Кубань-СПАС» в Telegram.

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Из-за горного рельефа туристы не смогли сами выбраться в безопасное место и обратились за помощью к спасателям. Местонахождение пострадавших определили по геолокации. Их эвакуацию осложняли темное время суток, снегопад и горно-лесистый ландшафт. Однако спасателям удалось вызволить всех четверых туристов и передать их медикам.

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