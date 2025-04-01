В Сочи вторые сутки ищут ушедшего к руинам древнего храма мужчину

68-летний житель города-курорта пропал в районе горы Сахарная головка 30 марта.

По словам супруги пенсионера, вечером ее муж собирался подняться к руинам древнего храма, которые находится на высоте 634 м над уровнем моря. Женщина ждала супруга рядом с машиной, но из леса мужчина так и не вышел. Тогда сочинка обратилась за помощью в экстренные службы.

Сотрудники двух подразделений ЮРПСО МЧС России, Кубань-СПАС, конно-кинологического центра МЧС России и лесники Сочинского нацпарка 31 марта обследовали тропу, ведущую к горе, и окрестности храма. Также осмотрели все овраги в радиусе 1 км от храма и тропы в пределах 5 кв. км. С наступлением темноты поиски приостановили до утра.

1 апреля спасатели ЮРПСО МЧС России продолжили поисковые работы. На настоящий момент поиск результатов не принес, сообщает пресс-служба ведомства.

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