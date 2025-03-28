На Кубани нашли погибшим мужчину, который пропал в сентябре прошлого года

Сергей Игнатенко из Тимашевска 16 сентября 2024 года престал выходить на связь с родственниками.

Более полугода о местонахождении 39-летнего мужчины было неизвестно. Пропавшего искали родственники, волонтеры и правоохранители.

Как стало известно 28 марта, Сергея Игнатенко нашли погибшим. Информация об этом появилась в Telegram-канале «ЛизаАлерт» Краснодарского края.

О причинах и обстоятельствах гибели мужчины не сообщается.

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