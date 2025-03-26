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В Краснодаре нашли погибшим мужчину, который пропал на прогулке месяц назад

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-nashli-pogibshim-muzhchinu-kotoryj-propal-na-progulke-mesyats-nazad
В Краснодаре нашли погибшим мужчину, который пропал на прогулке месяц назад
Фото t.me/la_krd_krai/

Исмаил Байрамов 16 февраля вышел из дома прогуляться в одном из микрорайонов краевого центра и перестал выходить на связь с родственниками.

Больше месяца 52-летнего мужчину искали родные, волонтеры и правоохранители. Днем 25 марта стало известно, что пропавшего Байрамова нашли погибшим. Информация об этом появилась в Telegram-канале «ЛизаАлерт» Краснодарского края.

Причина смерти Исмаила Байрамова неизвестна. Информация уточняется.

Читайте также: пропавшего в Анапе 76-летнего пенсионера нашли погибшим. Владимир Тростьянский 1948 года рождения ушел на прогулку 3 марта в 12:00. В тот день он не вернулся домой и перестал выходить на связь с родными.

К поискам 76-летнего пенсионера подключились волонтеры добровольческого поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» в Краснодарском крае. Как стало известно днем 5 марта, Владимир Тростьянский погиб. Обстоятельства и причины гибели мужчины не сообщаются.

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