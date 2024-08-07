Прокуратура требует взыскать с замначальника ГУ МЧС Кубани 120 млн рублей

Генпрокуратура России требует обратить в доход государства 120 млн рублей, недвижимость и автомобили, принадлежащие замначальника ГУ МЧС по Краснодарскому краю полковнику Сергею Симоненко и членам его семьи.

Сообщается, что в иске прокуратуры есть требование арестовать жилые и нежилые помещения, дома, земельные участки и автомобили Симоненко и его семьи. По данным правоохранительных органов, имущество уже арестовали.

«Генпрокуратура просит взыскать солидарно с Симоненко Сергея Андреевича и членов его семьи свыше 120,3 млн рублей, составляющих эквивалент стоимости проданных ими более 10 машин, семи земельных участков, шести квартир и трех земельных участков, которые ранее были приобретены на неподтвержденные доходы», — сообщает ТАСС.

Также сообщается, что в доход государства требуют, в том числе, обратить девять автомобилей, восемь земельных участков, доли в праве собственности на несколько объектов, жилой дом, две квартиры и около десятка нежилых помещений.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», замначальника ГУ МЧС по Краснодарскому краю полковника Сергея Симоненко задержали на рабочем месте 1 августа. После доследственной проверки в отношении 56-летнего Сергея Симоненко возбудили уголовное дело. Также сообщалось, что ранее в отношении Симоненко проводили проверку о причастности к коррупции, к покушению и поджогам.

На банковских счетах Симоненко и членов его семьи имеются 250 млн рублей. Также у них в собственности числятся 50 объектов недвижимости, в том числе жилые помещения и офисы. Также сообщается, что у Симоненко и его родственников обнаружили более 20 автомобилей. Все это имущество Генпрокуратура требует обратить в доход государства. О том, что Симоненко поместили в СИЗО, стало известно 5 августа.