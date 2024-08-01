Следователи задержали замначальника ГУ МЧС по Краснодарскому краю Симоненко

Заместителя начальника главного управления МЧС по Краснодарскому краю полковника Сергея Симоненко задержали на рабочем месте.

По данным источника в правоохранительных органах, после доследственной проверки в отношении56-летнего Сергея Симоненко возбудили уголовное дело, которое расследуют в центральном аппарате СКР.

Другой представитель силовых структур сообщил, что ранее в отношении Сергея Симоненко проводили проверку о причастности его к коррупционным преступлениям, а также к покушению убийству и поджогам.

Сергей Симоненко конце июня — начале июля работал врио руководителя ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. В середине июля прокуратура направила руководству МЧС представление с требованием уволить его по отрицательным мотивам.

Сергей Симоненко осенью 2018 года был уволен со службы в МЧС в связи с достижением предельного возраста. Он оспорил это решение в суде, после чего его восстановили в должности. В сентябре 2022 года Симоненко вернулся на должность начальника отдела техобеспечения кубанского главка МЧС. С октября 2023 года он был назначен на должность заместителя руководителя главка, сообщает ТАСС.

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