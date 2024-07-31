СК сообщил подробности преступной схемы, созданной советником мэра Сочи

Преступление выявили и пресекли сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю. В отношении бывшего общественного советника главы Сочи по финансово-экономическим вопросам и шестерых его сообщников возбудили уголовное дело о получении крупной взятки организованной группой, сопряженном с вымогательством.

По версии следствия, осенью 2023 года действующий общественный советник главы Сочи решил заработать на предоставлении мест для захоронения на кладбищах, хотя и знал, что по закону места предоставляются бесплатно. Злоумышленник создал организованную группу, в которую вовлек начальника отдела по организации похоронного дела департамента городского хозяйства мэрии и его подчиненного, а также гендиректора и бухгалтера частного ритуального агентства, работника муниципальной специализированной службы по вопросам похоронного дела и бизнесмена.

Злоумышленники распределили роли и создали условия, при которых похоронить на кладбищах можно было только при условии передачи им взятки в размере от 200 тыс. до 3 млн рублей. По предварительным данным, каждый месяц злоумышленники получали от 10 до 15 млн рублей дохода. Деньги они делили между собой, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

В рамках расследования уголовного дела 31 июля следователи СКР совместно с оперативниками УФСБ и МВД при силовой поддержке спецподразделений краевого управления Росгвардии провели обыски в домах у подозреваемых и других связанных с ними лиц, а также в офисах по 25 адресам в Сочи. Во время обысков изъяли более 15 млн рублей и валюту, документы и другие предметы, имеющие значение для уголовного дела.

С подозреваемыми работают следователи. Следствие устанавливает все обстоятельства преступления, все возможные эпизоды преступной деятельности группы и других лиц, причастных к преступлениям.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее в соцсетях и ряде СМИ появилась информация о том, экс-советника мэра Сочи подозревают в причастности к незаконной продаже мест на кладбищах. Якобы за предоставление мест под захоронение мужчина требовал деньги с родственников умерших. В настоящее время Родион Пищур не является советником главы Сочи.