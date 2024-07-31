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Бывший советник мэра Сочи стал фигурантом уголовного дела

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Ссылка https://kuban24.tv/item/byvshij-sovetnik-mera-sochi-stal-figurantom-ugolovnogo-dela?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile
Бывший советник мэра Сочи стал фигурантом уголовного дела
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Фигурантом уголовного дела стал бывший советник мэра Сочи Родиона Пищура.

«Ведется следствие. Администрацией города Сочи будет оказано все необходимое содействие», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе мэрии.

В соцсетях и ряде СМИ распространяется информация, что экс-советника подозревают в причастности к незаконной продаже мест на кладбищах. Якобы за предоставление мест под захоронение мужчина требовал деньги с родственников умерших.

В настоящее время Родион Пищур не является советником главы Сочи. В администрации он не работает с момента оставления полномочий главы Сочи Алексея Копайгородского, пишет «Коммерсантъ».

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