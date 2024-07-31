Бывший советник мэра Сочи стал фигурантом уголовного дела

Фигурантом уголовного дела стал бывший советник мэра Сочи Родиона Пищура.

«Ведется следствие. Администрацией города Сочи будет оказано все необходимое содействие», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе мэрии.

В соцсетях и ряде СМИ распространяется информация, что экс-советника подозревают в причастности к незаконной продаже мест на кладбищах. Якобы за предоставление мест под захоронение мужчина требовал деньги с родственников умерших.

В настоящее время Родион Пищур не является советником главы Сочи. В администрации он не работает с момента оставления полномочий главы Сочи Алексея Копайгородского, пишет «Коммерсантъ».

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