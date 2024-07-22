Экс-судью из Краснодарского края осудили на 8,5 лет за крупную взятку

В Ростове-на-Дону суд огласил приговор бывшему судье Темрюкского районного суда Краснодарского края.

Суд и следствие установили, что в 2011 году судья через посредника получил взятку от директора компании, занимающейся строительством жилых и нежилых зданий, в обмен на признание за его фирмой права собственности на 67 объектов недвижимости.

В том же году судебная коллегия по гражданским делам Краснодарского краевого суда признала это решение незаконным и отменила его.

Возбудили уголовные дела о получении должностным лицом, занимающим государственную должность, взятки в крупном размере и о вынесение судьей заведомо неправосудного решения.

Суд в Ростове-на-Дону приговорил экс-судью из Краснодарского края к 8,5 годам колонии строгого режима. Также его лишили права занимать должности на госслужбе, в органах местного самоуправления и назначили штраф в 25 млн рублей.

Второму фигуранту уголовного дела за дачу взятки — суд назначил 6,5 лет колонии общего режима со штрафом в 8 млн рублей.

В судебном заседании оба подсудимых свою вину не признали, сообщает Объединенная пресс-служба судов Ростовской области.

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