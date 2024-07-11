Бизнесмен из Краснодара дал взятку главному кадровику Минобороны в 30 млн рублей

Очередное заседание по уголовному делу о даче взятки начальнику управления кадров Министерства обороны РФ Юрии Кузнецову прошло накануне в Басманном суде Москвы.

Представитель следствия заявил, что предприниматель из Краснодара Лева Мартиросян передал главному кадровику Минобороны взятку в виде дома и земельного участка общей стоимостью свыше 30,5 млн рублей. Крупную взятку краснодарский бизнесмен дал ради покровительства при заключении и выполнении контрактов с военным ведомством. Прокурор полностью поддержал доводы следствия.

При этом, адвокат Мартиросяна настаивает на его непричастности к преступлению. Он попросил изменить для него меру пресечения и выпустить на свободу.

Сам Мартиросян заявил, что сделки с Кузнецовым для него не более, чем коммерческий проект, на котором он зарабатывал деньги. Поэтому он крайне заинтересован в расследовании уголовного дела и готов сотрудничать со следствием.

Кузнецова и Мартиросяна арестовали в середине мая по подозрению в даче взятки в особо крупном размере по ч. 6 ст. 290 УК РФ, сообщает ТАСС.

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