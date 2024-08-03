У задержанного замглавы ГУ МЧС по Краснодарскому краю нашли 250 млн рублей

Также в собственности Симоненко и членов его семьи имеется свыше 50 объектов недвижимости и более 20 автомобилей.

По сообщению правоохранительных органов, все это имущество Генпрокуратура требует обратить в доход государства как приобретенное незаконным путем.

«В ходе проверок выяснилось, что Симоненко и члены его семьи имеют на банковских счетах 250 млн рублей, у них в собственности свыше 50 объектов недвижимости, включая как жилые помещения, так и офисы», — сообщили в правоохранительных органах.

Также сообщается, что у Симоненко и его родственников обнаружили более 20 автомобилей. В их числе машины премиум-класса Zeekr, Lixiang L9, BMW X5, BMW X6. На указанное имущество наложили обеспечительный арест в рамках иска Генпрокуратуры об его обращении в доход государства, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», замначальника главного управления МЧС по Краснодарскому краю полковника Сергея Симоненко задержали на рабочем месте 1 августа.