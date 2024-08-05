Замначальника ГУ МЧС по Краснодарскому краю Симоненко отправили в СИЗО

Басманный суд Москвы заключил под стражу замначальника кубанского главка МЧС Сергея Симоненко.

По данным источника в правоохранительных органах, заместителя начальника ГУ МЧС по Краснодарскому краю Сергея Симоненко этапировали из Краснодара в Москву. Басманный суд Москвы избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу. После этого Симоненко отправили в СИЗО.

Статья, по которой ему предъявили обвинение, не уточняется. Расследованием уголовного дело в отношении Сергея Симоненко занимается центральный аппарат СКР, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», замначальника ГУ МЧС по Краснодарскому краю полковника Сергея Симоненко задержали на рабочем месте 1 августа. После доследственной проверки в отношении 56-летнего Сергея Симоненко возбудили уголовное дело. Также сообщалось, что ранее в отношении Симоненко проводили проверку о причастности к коррупции, к покушению и поджогам.

На банковских счетах Симоненко и членов его семьи имеются 250 млн рублей. Также у них в собственности числятся 50 объектов недвижимости, в том числе жилые помещения и офисы. Также сообщается, что у Симоненко и его родственников обнаружили более 20 автомобилей. Все это имущество Генпрокуратура требует обратить в доход государства.