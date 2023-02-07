Прокуратура следит за властями районов Краснодарского края, где бушует непогода
Надзорное ведомство взяло под контроль работу органов государственной власти по предупреждению возникновения ЧС, связанных с ухудшением погодных условий с 6 по 8 февраля.
В Темрюке, Анапе, Геленджике и Новороссийске по-прежнему бушует сильный ветер. Его порывы могут достигать 30-34 м/с, местами до 38 м/с. Кроме того, выпал снег, на дорогах прогнозируется гололедица, в горных районах края сохраняется высокая лавиноопасность.
«В связи с изложенным, в целях предупреждения возникновения ЧС природного характера ответственные органы государственной власти функционируют в режиме повышенной готовности, их работа находится под контролем органов прокуратуры», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», почти сутки из-за урагана закрыто движение грузовиков между Новороссийском и Геленджиком. В Новороссийске рекомендовали не отправлять детей в школы. За сутки в городе произошло более 100 аварийных отключений электричества, ветер повредил 13 кровель, повалило 25 деревьев.
В Анапе из-за непогоды ввели режим повышенной готовности.
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