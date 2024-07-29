Куренков и Кондратьев обсудили обеспечение безопасности в Сочи

Глава МЧС России Александр Куренков и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 29 июля встретились в Сочи, чтобы обсудить вопросы безопасности главного курорта России.

По словам главы Кубани, в Сочи ежегодно отдыхают до 8 млн туристов. Важно обеспечить их комфортный отдых, чтобы люди возвращались домой лишь с положительными эмоциями.

«Повлиять на погоду мы не можем, но вести качественный мониторинг, чтобы минимизировать ущерб и не допустить жертв — обязаны. Мы должны быть готовы к любому сценарию и максимально работать на предупреждение», — подчеркнул Вениамин Кондратьев.

Александр Куренков отметил, что Сочи — самый крупный круглогодичный курорт России, поэтому безопасность его жителей и гостей требует особого внимания.

«Важно предусмотреть отлаженную работу всех систем жизнеобеспечения, в частности противопожарной и противопаводковой», — сказал министр.

Также на совещании обсудили вопрос берегоукрепления в городе-курорте. Сейчас идет работа над проектом по защите железнодорожного полотна со стороны моря, сообщил Куренков. Это позволит не перекрывать железнодорожное и автомобильное сообщение при резком ухудшении погоды.

Губернатор Кубани отметил важность такого проекта и подчеркнул, что в Сочи поезда и автобусы должны работать без сбоев для стабильного функционирования города.

Также Вениамин Кондратьев поблагодарил Александра Куренкова, авиацию и сотрудников МЧС России за содействие в ликвидации недавнего пожара под Новороссийском, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», пожар в хуторе Дюрсо начался утром 14 июля. Было эвакуировано более 600 человек. Полностью пожар ликвидировали днем 16 июля. К тому времени огонь охватил лес на площади 62 га.