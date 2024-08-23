Продолжается ликвидация последствий удара ВСУ по парому в порту «Кавказ»

Вооруженные силы Украины атаковали паром в порту «Кавказ» 22 августа в районе 16:30. Судно перевозило 30 цистерн с топливом.

В результате на пароме возник пожар, после чего он затонул. Находящееся на нем топливо разлилось.

На месте ЧП установили боновые заграждения, чтобы не допустить распространения топлива. Также поверхность воды обработали сорбентом.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», экипаж парома был спасен. В настоящий момент ведется розыск только одного пропавшего.

Губернатор края Вениамин Кондратьев подчеркнул, что крайне важно оперативно принять исчерпывающие меры для устранения последствий, чтобы не допустить экологического вреда акватории.

Утром 23 августа водителей автомобилей, которые двигаются в сторону порта «Кавказ», разворачивают на посту ДПС в поселке Ильич. Скопления машин перед постом нет.