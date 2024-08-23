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РИА «Новости»: водителей разворачивают перед портом «Кавказ» на Кубани

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/ria-novosti-voditelej-razvorachivayut-pered-portom-kavkaz-na-kubani
РИА «Новости»: водителей разворачивают перед портом «Кавказ» на Кубани
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Водителей автомобилей, которые двигаются в сторону порта «Кавказ», разворачивают на посту ДПС в поселке Ильич.

Патруль находится на посту ДПС в 13 км от порта. К проезду не пропускают как легковые, так и грузовые автомобили.

Скопления машин перед постом нет. В 800 метров от него находится накопительная площадка для грузовых автомобилей, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на неопределенный срок закрыли Керченскую переправу после ЧП в порту «Кавказ».

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