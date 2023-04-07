Продлевает жизнь: 7 поводов чаще смеяться

Смех продлевает жизнь — расхожая фраза, которую мы повторяем, не вдумываясь в ее смысл. При этом смех действительно полезен для человека: он улучшает работу легких и сердца, снимает боль, помогает похудеть и построить крепкие отношения.

Смех — это естественная реакция человека, которая возникает как в ответ на юмор, так и на внутреннее ощущение счастья. Также смех может вызвать физическое воздействие, например, щекотка. В ряде случаев смех может быть реакцией на нервное напряжение или признаком психического расстройства, но они — для отдельного разговора.

Наука о смехе и его влиянии на жизнь человека называется гелотология. Кстати, известно, что смеяться умеют не только люди, но и обезьяны. В частности, во время игры они звуками, напоминающими смех, «предупреждают» сородичей, что нападают не всерьез. Так чем же смех полезен для человека?

Проветривает легкие

Смех — это длинный глубокий вдох и короткий выдох или серия выдохов. Это настоящая тренировка для легких. Они расправляются, улучшается кровоснабжение и вентиляция. Также смех укрепляет диафрагму, что тоже полезно для дыхания.

Укрепляет сердце

Когда мы смеемся, кровяное давление понижается, а насыщение крови кислородом — растет. Доказано, что смех позволят укрепить сосуды и сердце.

Снимает боль

Эндорфины, высвобождаемые с помощью смеха, действуют как естественный анальгетик. Они также помогают снять стресс. Если вы нервничаете и чувствуете надвигающуюся головную боль — включайте любимую комедию!

Качает пресс, сжигает калории

Во время смеха мы напрягаем мышцы пресса. Установлено, что, посмеявшись от души 15 минут в день, можно «нагрузить» пресс как при 30-минутной зарядке. Эти же 15 минут смеха сжигают до 40 калорий.

Омолаживает

Это противоречивый момент. Частое сокращение мышц лица многие связывают с появлением ранних морщин. Однако регулярные тренировки укрепляют мышцы (и лица это тоже касается). А вот что точно не вызывает противоречий, так это то, что улучшенное смехом кровообращение делает лицо свежее и моложе.

Заряжает энергией

За это тоже отвечают гормоны счастья — эндорфины. Хандра и усталость отступают под их мощным натиском и человек готов свернуть горы. Кстати, после смеха мышцы тела расслабляются, и это тоже заставляет чувствовать себя отдохнувшим.

Улучшает отношения

С человеком, который всегда готов посмеяться, общаться гораздо легче и приятнее. Юмор и смех в рабочем коллективе укрепляют доверие и улучшают работоспособность. Что касается отношений в парах, то ученые доказали, что мужчина и женщина, которым есть над чем вместе посмеяться, расстаются гораздо реже.

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