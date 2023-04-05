7 полезных привычек человека для спасения планеты

С каждым годом проблемы экологии становятся все больше — скопление неразлагающегося мусора, загрязнение воды и воздуха, вырубка лесов. Однако изменение привычек даже одного человека может улучшить ситуацию, а также вдохновить на это окружающих.

Некоторые экопривычки может взять на вооружение каждый, стоит только приложить немного усилий.

Тканевый шоппер вместо пакетов

Эта привычка, пожалуй, одна из самых легких — холщовая или хлопковая сумка стоит недорого, в интернете можно найти много вариантов разных цветов и с интересными рисунками. Она не займет много места в рюкзаке, поэтому ее можно носить с собой. Также вместо шоппера можно использовать авоську — да, ими тоже сейчас активно пользуются.

Зачем менять пакеты на шоппер? Полиэтилен разлагается в земле около 150 лет. Там они распадаются на токсичный микропластик. Он может попасть в организм человека через продукты или воду. Пакеты попадают и в океаны, где становятся причиной смерти многих тысяч морских обитателей в год. А ведь пакет используется чаще всего один раз, а в некоторых магазинах их вообще выдают бесплатно.

Не брать чеки на кассе

Термобумага покрыта специальным веществом, которое может негативно влиять на организм человека. При этом перерабатывать вместе с обычной бумагой чеки нельзя как раз из-за покрытия. Сейчас в большинстве магазинов можно воспользоваться электронными чеками на почту.

Экономить воду и электроэнергию

Начать можно с простого — выключать воду при чистке зубов: так можно сэкономить около 8 тыс. литров в год. А если еще и завести стакан для полоскания, то можно сократить расход еще сильнее. Также можно экономить воду во время мытья посуды — например, можно сначала намылить всю посуду, а только потом включать воду, чтобы смыть мыло. К слову, посудомоечная машина не только экономит время хозяйки, но и воду.

Кроме того, лучше принимать душ, чем нежиться в ванне. Для сравнения, на душ уходит около 75 литров воды, на ванну — до 140.

Экономить электричество можно даже выключая на ночь зарядку для телефона, потому что он продолжает потреблять энергию после того, как полностью зарядился. А это вредит не только экологии, но и самому телефону. Также можно заменить обычные лампочки в доме на энергосберегающие, да и просто выключать ненужный свет.

Пить только из своей посуды

Казалось бы, какой вред могут принести картонные стаканчики для кофе? Есть один нюанс — внутри они покрыты пленкой, защищающей напитки от протекания. А к ним еще и выдают пластиковые крышки, а иногда и трубочки. Поэтому лучше завести многоразовый термостакан — большинство кофеен с большим удовольствием нальют напиток в вашу тару, а некоторые даже дают за это скидки.

Также лучше брать воду из дома — в специальной бутылке или обычной пластиковой, но если вы носите одну и ту же бутылку с собой постоянно. Так можно и регулировать необходимый объем выпитой воды.

Кроме того, любители пить напитки через трубочку могут приобрести себе многоразовую трубочку из металла или бамбука.

Собирать банки и втулки

Сортировка мусора требует чуть больше времени для привыкания, но несет огромную пользу. Для этого можно использовать несколько ведер — например, для пищевых отходов и пластика. В отдельные пакеты можно собирать стекло, жестяные банки, макулатуру, батарейки. Рассортированный мусор можно сдавать в центры переработки или выбрасывать в специальные контейнеры.

Старую одежду и обувь тоже можно относить на переработку, а если она в хорошем состоянии — отдавать в благотворительные фонды или секонд-хэнды. А некоторые вещи, которые носить уже невозможно, но отдавать кому-то очень жалко, можно использовать дома как тряпки или подойти творчески и переделать в какую-нибудь новую вещь.

Использовать экологичную бытовую химию

Сейчас на полках магазинов найти бытовую химию без агрессивных ПАВов, фосфатов и формальдегидов совсем не сложно, а на маркетплейсах выбор еще больше. Сильные активные вещества могут вызывать аллергию и раздражение кожи или глаз.

Больше ходить пешком

Если не позволяет погода, лучше выбрать общественный транспорт. Выбросы от всех видов транспорта оставляют примерно 14% парниковых газов во всем мире. Самые полезные способы передвижения как для человека, так и для экологии — велосипед и ходьба.

Большинство привычек полезны не только для экологии, но и для людей — они помогут сберечь здоровье и деньги. В любом деле главное — начать, а со временем можно добавить и другие полезные привычки.

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