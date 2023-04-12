Как организовать сортировку мусора дома

С каждым годом полезный тренд раздельного сбора мусора набирает обороты. Сортировать отходы не так сложно, как кажется, а любой вклад в экологию важен.

Среднестатистический житель России в год выбрасывает около 450 кг мусора, из которых более половины составляют перерабатываемые отходы — бумага и картон, металл, пластик, текстиль и стекло. Однако в переработку поступает всего 15% таких отходов.

Какой мусор можно сдать на переработку?

Сортировать можно все — макулатуру, стекло, алюминиевые и жестяные банки, пластиковые бутылки из-под молока и кефира, растительного масла, минералки и газировки, а также все флаконы из-под бытовой химии и косметики.

Также в переработку можно сдать одежду и обувь, пластик, старые ручки и трубочки, строительный мусор и мебель.

Необходимо сортировать опасные отходы — батарейки, бытовая техника, автомобильные покрышки, лампы и ртутные градусники. Их лучше сдавать напрямую скупщикам — во многих случаях можно даже получить за это деньги.

Первые шаги

Сортировку дома можно начать с чего-то одного — стекла, пластика или макулатуры. Когда сортировка станет привычной, можно добавить еще один вид отходов. Отдельно можно складывать батарейки и аккумуляторы и относить их в специальные пункты приема.

Можно установить один контейнер для всего вторсырья, а уже потом рассортировать.

Кроме того, стоит уменьшить потребление вредной упаковки — меньше использовать полиэтиленовые пакеты, брать чай и кофе в своей термокружке, фрукты и овощи — на развес.

Найти пункты приема

Один из важных пунктов — определиться, куда нести все, что получилось отсортировать: найти ближайшие к дому контейнеры для раздельного сбора (там будут пометки «стекло», «пластик» и «бумага») или посмотреть пункты приема на карте.

Найти место в доме

Даже для двух контейнеров нужно выделить определенное пространство — на кухне или на балконе. Контейнеры лучше выбирать закрывающиеся, чтобы их можно было поставить рядом или друг на друга. Важно уменьшать объем мусора, чтобы он не так быстро скапливался — например, складывать картон и сминать банки и бутылки. Не забывайте, что перед сдачей вторсырье нужно мыть и чистить — грязные бутылки и контейнеры на переработку не примут, а просто выбросят.

Разобраться в значении маркировок

На всех товарах указано, из чего сделана упаковка — это может быть треугольник с цифрой или буквой внутри или рядом с треугольником. Эти обозначения универсальны по всему миру, они помогают правильно сортировать отходы.

Кроме того, по маркировке можно определить упаковку, которую лучше не покупать — из-за некоторых материалов ее невозможно переработать. Если все-таки приобрели такую упаковку, ее тоже можно сдать в специализированные центры, как и полиэтиленовые пакеты.

Что делать с органическими отходами?

Если не выбрасывать их в мусор, придется немного «заморочиться» — например, купить кухонный измельчитель в раковину, чтобы оставшиеся продукты утилизировались через канализацию. Оттуда они попадут в очистные сооружения, где переработаются в техногенный грунт и биогаз. Однако важно помнить, что такие устройства не предназначены для костей, скорлупы орехов и косточек от фруктов.

Также органику можно компостировать — особенно этот вариант хорош в частных домах с огородом.

Не страшно совершить ошибку и, например, сдать не ту бутылку — важно сделать хотя бы один маленький, но важный шаг для улучшения экологии.

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