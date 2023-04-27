Президент РФ наградил рабочих за восстановление Крымского моста

Владимир Путин 27 апреля подписал указ о награждении. За вклад в проведение восстановительных работ на Крымском мосту медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» 2 степени наградили 15 человек.

Согласно документу, опубликованному на портале правовой информации, награды получили монтажники, электросварщики, инженеры, конструкторы и другие специалисты филиалов АО «Дороги и Мосты», а также начальник ФКУ Упрдор «Тамань» Никита Храпов.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», теракт на Крымском мосту произошел 8 октября 2022 года около 6:00. На автодорожной части взорвался грузовик, начиненный взрывчаткой. Из-за взрыва обрушились автомобильные пролеты.

Автомобильную часть моста восстановили почти на полтора месяца раньше запланированной даты — движение по обеим сторонам запустили 23 февраля текущего года. Движение по ремонтируемой железнодорожной части Крымского моста планируют досрочно запустить в мае.