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Президент РФ наградил рабочих за восстановление Крымского моста

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/prezident-rf-nagradil-rabochih-za-vosstanovlenie-krymskogo-mosta
Президент РФ наградил рабочих за восстановление Крымского моста
Владимир Путин. Фото пресс-службы Кремля

Владимир Путин 27 апреля подписал указ о награждении. За вклад в проведение восстановительных работ на Крымском мосту медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» 2 степени наградили 15 человек.

Согласно документу, опубликованному на портале правовой информации, награды получили монтажники, электросварщики, инженеры, конструкторы и другие специалисты филиалов АО «Дороги и Мосты», а также начальник ФКУ Упрдор «Тамань» Никита Храпов.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», теракт на Крымском мосту произошел 8 октября 2022 года около 6:00. На автодорожной части взорвался грузовик, начиненный взрывчаткой. Из-за взрыва обрушились автомобильные пролеты.

Автомобильную часть моста восстановили почти на полтора месяца раньше запланированной даты — движение по обеим сторонам запустили 23 февраля текущего года.  Движение по ремонтируемой железнодорожной части Крымского моста планируют досрочно запустить в мае.

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