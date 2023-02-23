На Крымском мосту полностью восстановили автодорожную часть, все полосы открыты для проезда

Изначально пустить автотранспорт по обеим сторонам Крымского моста планировалось 3 апреля Но все работы закончили более чем на месяц раньше намеченного срока.

Об этом 23 февраля сообщили в Росавтодоре.

«Все работы по восстановлению автодорожной части Крымского моста завершены, проезд открыт! Сначала специалисты восстановили правую автодорожную часть. Для этого заменили четыре поврежденных пролета, для сборки которых потребовалось более 1,2 тыс. тонн металлоконструкций. Затем дорожники уложили асфальтобетон, нанесли разметку, восстановили освещение и барьерное ограждение. В результате движение по правой части удалось открыть 5 декабря», — сообщили в ведомстве.

На левой стороне моста, которая была менее повреждена во время теракта, также установили новые пролеты, смонтировали мачты освещения и уложили асфальтобетон.

В пиковые часы на восстановлении автодорожной части моста работали более 500 человек.

«Но это далеко не все, благодаря кому удалось так быстро закончить работы. Мост восстанавливала вся Россия — металл производили заводы из трех регионов, проект разработали в Санкт-Петербурге. А в работах на самом мосту участвовали люди со всей страны. Огромный вклад внесли все, кто производил материалы, транспортировал их на мостовой переход и обеспечивал безопасность на всех этапах восстановления. Спасибо всем участникам этой большой работы!», — отметили в Росавтодоре.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», теракт на Крымском мосту произошел рано утром 8 октября 2022 года. На автодорожной части взорвался грузовик, начиненный взрывчаткой. Взрыв фуры повлек за собой возгорание семи цистерн железнодорожного состава, который перевозил топливо в Крым. Погибли четыре человека. Через несколько дней ФСБ назвала организаторов теракта на Крымском мосту.