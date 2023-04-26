Движение по ремонтируемой железнодорожной части Крымского моста досрочно запустят в мае

Об этом 26 апреля сообщил начальник ФКУ Упрдор «Тамань» Никита Храпов. Он отметил, что все наиболее сложные работы по восстановлению железнодорожной части Крымского моста уже завершили.

Сейчас рабочие на Крымском мосту занимаются устройством верхнего строения ж/д пути, водоотвода и инженерных коммуникаций.

«Работы производят круглосуточно. Это позволяет опередить график производства работ и выполнить досрочный запуск рабочего движения в мае», — цитирует Храпова ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», финальный этап монтажа второго пролета железнодорожной части Крымского моста стартовал в начале апреля. Изначально ремонтно-восстановительные работы планировали завершить летом.