Стартовал финальный этап монтажа второго пролета железнодорожной части Крымского моста

Металлоконструкции общей массой более 200 т. собрали на стапельной площадке морского порта в Керчи. Их доставили к Крымскому мосту при помощи двух барж.

Для доставки конструкций из барж создали аналог катамарана, отдельно усилив их такелажным оборудованием.

Второй пролет уже подняли с помощью специальных лебедок и начали сварку монтажных стыков. После завершения этих работ конструкцию опустят на опорные части моста. Затем выполнят устройство верхнего строения пути. На завершающем этапе работ восстановят водоотвод, а также смонтируют системы транспортной безопасности и освещение.

Все работы на железнодорожной части Крымского моста планируют завершить этим летом, сообщает пресс-служба Росавтодора.

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