Путин одобрил запуск небольших грузовиков по Крымскому мосту

Об этом 23 марта сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Решение о запуске небольших и порожних грузовых автомобилей рассмотрят на ближайшем заседании комиссии. Вице-премьер отметил, что запускать по мосту крупные машины пока не планируют ввиду риска с учетом СВО.

«Президенту уже я об этом [о запуске движения небольших и порожних грузовиков по Крымскому мосту] докладывал. Одобрение президента получил», — сказал Хуснуллин.

По словам вице-премьера, сейчас ведутся расчеты по поводу дополнительных мер для увеличение объема досмотровых служб и оборудования.

«Мы для увеличения пропускной способности рассматриваем возможность пропуска небольших машин с досмотром, это «Газели», мелкие грузовики, и возврат порожних машин. <…> Вот это решение мы рассмотрим на ближайшей комиссии. Все поручения даны», — подчеркнул Хуснуллин.

Кроме того, Хуснуллин сообщил, что восстановление железнодорожной части Крымского моста планируют завершить к лету текущего года.

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«Железнодорожную часть президентом поставлена задача завершить до 1 июля, но пока, если не будет погода мешать и не будет каких-то там изменений еще, то, я думаю, мы к началу лета его запустим», — цитирует Хуснуллина ТАСС.

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