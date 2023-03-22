Новая дорога к Крымскому мосту в Краснодарском крае готова наполовину

Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Он отметил, что строительство дороги к Крымскому мосту планируют завершить в 2024 году.

«Новая дорога к Крымскому мосту в Краснодарском крае готова на 50%», — написал Хуснуллин в Telegram.

Вице-премьер уточнил, что нынешний маршрут трассы А-289 на Кубани ведет к Крымскому мосту по двухполосной дороге с ограничением 60 км/ч через населенные пункты. В летнее время водители тратят на этот участок дороги около 5 часов.

После открытия новой дороги добраться к Крымскому мосту из Краснодара можно будет за два часа. Проезжая часть будет четырехполосной с разрешенной скоростью до 90 км/ч.

Читайте также: движение на Дальнем западном обходе Краснодара планируют запустить уже этим летом. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, отметив, что строительство этой дороги ведут с опережением графика.