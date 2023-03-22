Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Новая дорога к Крымскому мосту в Краснодарском крае готова наполовину

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/novaya-doroga-k-krymskomu-mostu-v-krasnodarskom-krae-gotova-napolovinu
Новая дорога к Крымскому мосту в Краснодарском крае готова наполовину
Фото t.me/mkhusnullin

Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Он отметил, что строительство дороги к Крымскому мосту планируют завершить в 2024 году.

«Новая дорога к Крымскому мосту в Краснодарском крае готова на 50%», — написал Хуснуллин в Telegram.

Вице-премьер уточнил, что нынешний маршрут трассы А-289 на Кубани ведет к Крымскому мосту по двухполосной дороге с ограничением 60 км/ч через населенные пункты. В летнее время водители тратят на этот участок дороги около 5 часов.

После открытия новой дороги добраться к Крымскому мосту из Краснодара можно будет за два часа. Проезжая часть будет четырехполосной с разрешенной скоростью до 90 км/ч.

Читайте также: движение на Дальнем западном обходе Краснодара планируют запустить уже этим летом. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, отметив, что строительство этой дороги ведут с опережением графика.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. В Краснодаре начали готовить к запуску главный городской фонтан перед драмтеатром
  2. Куда сдать стекло, макулатуру и батарейки в Краснодаре
  3. Пьяный водитель Mercedes протаранил четыре автомобиля и чуть не сбил пешехода в Крымске
  4. Вспышки в небе напугали жителей поселка в Краснодаре: что это было?
  5. Сборная Ирака по футболу отменила сбор в Сочи перед матчем с Россией
  6. Минобороны РФ рассказало об успехах мобилизованного снайпера из Краснодарского края
Прямой эфир
Мы в соцсетях