Движение на Дальнем западном обходе Краснодара планируют запустить уже этим летом
Об этом 21 марта сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Он отметил, что строительство Дальнего западного обхода Краснодара ведут с опережением графика.
«Запустить движение можно будет уже в середине 2023 года, а не в конце, как мы планировали ранее. Уже летом в отпускной сезон автомобилисты смогут сократить время в пути на юг, минуя Краснодар», — написал Хуснуллин в Telegram.
Он уточнил, что Дальний западный обход Краснодара уже заасфальтировали на 90%. Работы ведут на каждом километре новой дороги. На объекте сейчас трудятся более 850 человек, 135 единиц автотранспорта и 110 единиц спецтехники.
Новый скоростной участок дороги в Краснодарском крае станет частью федеральной трассы М-4 «Дон».
Как писал интернет-портал «Кубань 24», Дальний западный обход Краснодара свяжет трассу М-4 «Дон» в Динском районе и станицу Марьянскую. Это позволит значительно увеличить пропускную способность дальних подходов к Крымскому мосту.
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