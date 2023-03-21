Движение на Дальнем западном обходе Краснодара планируют запустить уже этим летом

Об этом 21 марта сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Он отметил, что строительство Дальнего западного обхода Краснодара ведут с опережением графика.

«Запустить движение можно будет уже в середине 2023 года, а не в конце, как мы планировали ранее. Уже летом в отпускной сезон автомобилисты смогут сократить время в пути на юг, минуя Краснодар», — написал Хуснуллин в Telegram.

Он уточнил, что Дальний западный обход Краснодара уже заасфальтировали на 90%. Работы ведут на каждом километре новой дороги. На объекте сейчас трудятся более 850 человек, 135 единиц автотранспорта и 110 единиц спецтехники.

Новый скоростной участок дороги в Краснодарском крае станет частью федеральной трассы М-4 «Дон».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Дальний западный обход Краснодара свяжет трассу М-4 «Дон» в Динском районе и станицу Марьянскую. Это позволит значительно увеличить пропускную способность дальних подходов к Крымскому мосту.