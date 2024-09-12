Предприятие из Ейска восстановило 17 тыс. свиней после уничтожения из-за АЧС

Глава Ейского района Роман Бублик 12 сентября сообщил о том, что Ейский свиноводческий комплекс до конца года планирует полностью восстановить поголовье животных.

«В 2022 году из-за вспышки АЧС все поголовье свиней пришлось уничтожить. Летом 2023 года мы с руководителем предприятия обсудили планы по возобновлению работы комплекса и сегодня уже можно с уверенностью сказать, что предприятие достигнет поставленной цели. В данный момент в хозяйстве насчитывается 17 тыс. свиней и после выхода на планируемую мощность в планах предприятия заняться селекцией», — написал глава Ейского района в своем Telegram-канале.

Роман Бублик пожелал предприятию стабильной работы и успехов в достижении намеченных целей.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», карантин по африканской чуме свиней на территории ССГЦ ООО «Торговый дом «Ясени» ввели 1 декабря 2022 года. Из карантинной зоны изъяли всех свиней и продукты животноводства. В результате АЧС пришлось уничтожить около 20 тыс. племенного поголовья.

Ежегодно доходы предприятия в бюджет края составляли от 12 до 13 млн рублей.

Владельцам ЛПХ пообещали компенсировать убытки из-за африканской чумы свиней по среднерыночной цене. Карантин на предприятии сняли 2 февраля 2023 года. Комплектование поголовьем свиней на территории комплекса рекомендовали начать только через год после отмены карантина. После карантина по АЧС свинокомплекс в Ейском районе возобновил работу.