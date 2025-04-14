«Правда» в Одном театре: сказать, соврать, промолчать — нужное подчеркнуть

В последнее время комедия стала редким явлением в Одном театре, потому внезапное появление в афише «Правды» по пьесе Флориана Зеллера вызвало повышенный интерес.

Последней постановкой в этом жанре в Одном был «Урожай» по пьесе Павла Пряжко в постановке Александра Чеботарева в сентябре 2024 года. Назвать эту постановку классической комедией для массового зрителя, конечно, нельзя, да и яблочное кисло-сладкое послевкусие быстро перебили восхитительно-абсурдными «Самозванцами» от творческого объединения «Культурные люди» и мрачной «Гадюкой» по повести А. Толстого. Кроме того, не стоит забывать, что постоянные зрители уже почти год ждут вторую часть «Преступления и наказания» по Достоевскому и на комедию с любовными многоугольниками и многоуровневым враньем рассчитывали меньше всего. Но, если «Правду» ставят (и говорят), значит, это кому-нибудь нужно и притом нужно именно сейчас.

Режиссером выступил заслуженный артист Кубани, главный режиссер Краснодарского театра драмы и один из основателей Одного театра Арсений Фогелев.

В ролях:

Дарья Женихова,

Татьяна Башкова,

Виталий Борисов,

Александр Теханович.

Состав мощный, тем более, зрители прекрасно помнят еще один «многоугольный роман» на сцене Одного театра — «Иллюзии», где Борисов и Башкова играли супругов, которые тоже друг другу то ли злостно врали, то ли из лучших побуждений недоговаривали. Одним словом, по всем приметам «Правда», премьера которой состоялась 11 апреля, должна стать новым кассовым хитом Одного театра. Но давайте разберемся, зачем народу правда и чем она лучше лжи.

Типовая обстановка, обыкновенная история

На сцене двуспальная кровать с белыми простынями, по бокам от нее тумбочки, чуть дальше кресло, столик с бутылками и графинами, несколько торшеров — обыкновенная обстановка. Такая может быть и в супружеской спальне, и в типовом номере какой-нибудь заштатной гостиницы, куда можно заселиться на пару часов или на ночь. Но главный предмет интерьера — шкаф. Куда же без шкафа в истории об изменах и вранье? Всем же известно, что именно в шкафах прячут любовников, секреты и скелеты (обязательно появятся, если любовников вовремя не выпустить).

Первыми зрителям представляют Алису (Дарья Женихова) и Мишеля (Александр Теханович). Они встречаются уже полгода, но ни одной ночи не провели вместе, ведь Алиса — жена Поля, лучшего друга Мишеля. Эмоциональную Алису, по ее словам, то и дело посещает чувство вины, в котором, впрочем, зрителю видится гораздо больше желания перевести отношения с Мишелем на новый уровень, чем собственно угрызений совести за обман законного супруга. Чтобы выбраться из паутины лжи совестливая Алиса даже готова расстаться с Мишелем. Но обещание провести вместе выходные и «благие цели лжи» на какое-то время все меняют.

Мишель от чувства вины успешно отбивается, используя старые добрые двойные стандарты («мы оба в браке, особенно ты!») и формулу «он — мой лучший друг, я за него беспокоюсь». Очень типичная история — «я же считаю тебя другом, чего тебе еще надо? Радуйся своему «статусу» и терпи любую подлость». Мишель убеждает Алису продолжать встречаться и продолжать врать, чтобы уберечь Поля от горькой правды.

При этом Мишель в исполнении Техановича — не расчетливый манипулятор, который легко крутит и влюбленной Алисой, и доверчивым Полем, и собственной женой (о ней чуть позже), а человеком, который врет легко и вдохновенно, сам себе верит, но при этом так увлекается, что сыплется на мелочах. Фантазия хорошая, а логика, как тот конь из песни, хромая на три ноги.

Попавшись, Мишель, как и полагается, переходит в наступление: «Ты мне не доверяешь?!», а узнав, что и с ним самим кто-то был не до конца честен, искренне расстраивается. Очень, повторимся, типичная история, и от этого особенно смешная.

Следующей на сцене появляется жена Мишеля Лоранс (Татьяна Башкова). В отличие от Алисы, это женщина взрослая, ложь насквозь видит и, в целом, осуждает, но знать, что муж ей неверен, на самом деле не хочет. Она тоже считает, что «солгать — это сберечь», потому все ее попытки поймать Мишеля на вранье (что не сложно) и прямые вопросы нужны лишь для того, чтобы он максимально убедительно опроверг ее подозрения. Ей уютно жить в пузыре, куда проникает лишь то, что подтверждает удобную для нее точку зрения, прочего не надо.

Со своей стороны Лоранс то ли абсолютно честна и непогрешима, то ли просто умеет хорошо врать, в отличие от дорогого супруга.

И, наконец, Поль (Виталий Борисов). Сначала он воспринимается, как главная жертва обстоятельств, хороший человек, которого предают самые близкие, а он и не догадывается. Но позже, сквозь образ «хорошего парня» начинают проступать черты человека умного, жесткого, способного и принять горькую правду, и выждать удобный момент, и высказаться так, чтобы рухнул уже чужой уютный мирок. Высказаться очень корректно, не зло, но так, чтобы морально уничтожить собеседника («Я проигрываю тебе в теннис уже полтора года…») и создать если не ощущение опасности, то как минимум предчувствие легкой угрозы. При этом до конца не понятно, солгал он о многолетнем романе с Лоранс, чтобы Мишель жизнь медом не казалась, или сказал «горькую правду».

Нужна ли людям правда

Можно бесконечно долго рассуждать о том, что лучше — сказать правду или соврать/промолчать. Универсального ответа на этот вопрос нет — все зависит от контекста. Вспоминаем про гонцов, которым отрубают головы за дурные вести, про первый кнут для доносчика, а также про то, что молчание — золото. Но и про «лучше горькая правда, чем сладкая ложь» и «сколь веревочке ни виться, а конец будет» тоже не забываем.

«Правда» в Одном театре никаких ответов на вечный вопрос не дает. Более того, спектакль не оставляет и желания эти ответы искать — просто забавная история, которая могла случиться с кем угодно, где угодно и когда угодно. Этим-то она и хороша.

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