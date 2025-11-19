Девелопер «НВМ» построит в Краснодаре новый жилой комплекс «Форма»

Строительная компания «НВМ» анонсировала старт проекта нового жилого комплекса «Форма».

Проект представляет собой пространство для комфортной жизни, сочетающее в себе стильную архитектуру, развитую инфраструктуру и безопасную среду. Комплекс расположится в динамично развивающемся районе с удобной транспортной доступностью к центру города, благодаря близости к будущей трамвайной развязке.

Жилой комплекс «Форма» от застройщика «НВМ» — это масштабный проект, где главный акцент сделан на качестве жизни и гармонии с окружающей средой.

Отличие проекта начинается с его архитектуры. Фасады комплекса, созданные на стыке современного дизайна и искусства, будут выполнены как целостные арт-объекты. Особая роль отведена архитектурному освещению, которое подчеркнет эстетику зданий и создаст особую атмосферу в вечернее время. Дизайнерские входные группы обеспечат комфорт и сформируют запоминающийся облик комплекса.

Инфраструктура для полноценной жизни

Как рассказали в строительной компании «НВМ», отдельное внимание в проекте уделено разнообразной внутренней инфраструктуре, созданной для повседневных нужд жителей.

— Для семей с детьми на территории комплекса будут построены современные детские сады и школы.

— Следить за здоровьем поможет современная поликлиника с необходимым оборудованием.

— Крытый бассейн на территории позволит жителям комплекса восстановить силы после рабочего дня, поддержать физическую форму или просто насладиться ощущением невесомости.

— Для работы проект предусматривает создание коворкинг-зон, оборудованных высокоскоростным интернетом. Открытые пространства, а также уютные кабинеты для переговоров создадут комфортные условия для работы в команде и индивидуально.

— Для развития — многофункциональные библиотеки с зонами для лекций и мастер-классов. У жильцов будет доступ к различным ресурсам — от художественной литературы до специализированных изданий. Детский технопарк «Кванториум» даст возможность юным жителям развивать навыки в сфере высоких технологий и инноваций.

Представитель строительной компании «НВМ» Темиркан Абатов акцентировал, что коворкинги и библиотеки станут неотъемлемой частью внутренней инфраструктуры.

«Мы стремимся создать пространство, где каждая семья сможет наслаждаться жизнью и развиваться вместе с нами», — отметил он.

— Для активного образа жизни будут созданы спортивные и фитнес-зоны, включая тренажерные залы, площадки для занятий спортом на открытом воздухе и беговые дорожки

— Наземный и подземный паркинг станет просторным местом для автомобилей.

— Безопасность жителей является приоритетом проекта. Комплекс будет оснащен круглосуточной системой видеонаблюдения, технологиями контроля доступа и собственным пунктом полиции на территории.

Темиркан Абатов подчеркнул, что при проектировании ЖК «Форма» учтены потребности всех жильцов – от четвероногих питомцев до семей с детьми.

«Нам хотелось, чтобы проект стал пространством, где хочется работать, развиваться и жить. Для удобства жильцов на первых этажах домов расположатся коммерческие объекты. До социальной инфраструктуры будет рукой подать – это позволит жителям не тратить время на долгую дорогу», — рассказал представитель девелопера.

«Парк Форма» — зеленое сердце комплекса

Центральным элементом концепции станет «Парк Форма». Это пространство, где природа и архитектура соединяются, создавая среду для релаксации и неспешного отдыха.

В парке появятся уютные зоны с лавочками и беседками, спортивные секторы (воркаут, баскетбол, футбол и теннис), площадки для йоги, а также специальные зоны для выгула домашних животных. Парк планируется как главная площадка для общественных мероприятий: пикников, культурных событий и праздников для жителей.

«Парк в ЖК «Форма» станет не только местом для активного отдыха, но и уютным уголком для спокойного времяпрепровождения. Мы надеемся, что это пространство станет любимым местом встреч и активностей для всех жителей нашего комплекса, где каждый сможет найти что-то по душе», — подчеркнул Темиркан Абатов.

Жилой комплекс «Форма» от компании «НВМ» предлагает комплексный подход к организации жилого пространства. Проект объединяет в себе современные архитектурные решения, разнообразную инфраструктуру и безопасную среду, создавая новое качество жизни для своих будущих жителей.

На старте продаж ЖК “Форма” действуют специальные предложения — подробнее на сайте застройщика.

