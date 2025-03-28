В поселке Южном введен в эксплуатацию ЖК «История 2»

Компания «НВМ» объявила о завершении строительства и вводе в эксплуатацию жилого комплекса «История 2» в поселке Южном.

Уже 19 апреля первые жильцы получат ключи от своих квартир, а инфраструктура комплекса начнёт работать в полном объёме. Пока проект проходит последние технические подготовки, расскажем, как будет выглядеть жилой комплекс.

«Сдача объекта в эксплуатацию — важный этап, но главное для нас — это момент, когда люди начнут заселяться. Мы создаём не просто дома, а территорию для жизни, где всё продумано до мелочей: от магазинов на первом этаже до детских площадок с безопасным покрытием. Уже с 19 апреля поселок Южный начнёт наполняться новыми историями семей«, — отметил представитель компании «НВМ» Темиркан Абатов.

Планировки квартир: комфорт для разных потребностей

Жилой комплекс «История 2» предлагает квартиры с продуманными планировками, ориентированными на разные категории жильцов: однокомнатные и двухкомнатные.

— Мы стремились сделать каждую квартиру функциональной. Чтобы жильцы смогли адаптировать пространство под свои нужды в любом помещении, — отметил Темиркан Абатов.

К заселению готовы!

В среднеэтажных корпусах разместились сотни квартир, а первые этажи зданий отведены под коммерческие помещения. Компания «НВМ» ведет переговоры с арендаторами, чтобы к моменту заселения жильцы могли пользоваться базовыми услугами без необходимости ехать в соседние районы. Все самое нужное будет под рукой или в шаговой доступности.

Также к новоселью уже готово благоустройство территории:

— Детские площадки с игровыми комплексами, качелями и песочницами

— Спортивные зоны для занятий воркаутом и командных игр

— Озеленённые участки с системой капельного полива

— Асфальтированные дороги, тротуары, лавочки и зоны отдыха

Почему это важно для поселка

Появление ЖК «Истории 2» не только обеспечит жильём семьи, но и даст импульс развитию местной инфраструктуры. Коммерческие помещения комплекса создадут новые рабочие места в сфере торговли и услуг, а новые жители укрепят социальную и культурную жизнь посёлка. Жизнь в новом комплексе – это возможность остаться в тиши сельской местности, получив все преимущества городского комфорта.

До 19 апреля остаются считанные дни, и в поселке Южный царит атмосфера ожидания. Будущие жильцы, уже выбравшие квартиры в «Истории 2», активно готовятся к переезду: заказывают мебель и строят планы. Но, как признаётся руководство «НВМ», компания ждёт старта заселения с не меньшим волнением.

«Для нас это не просто дата в календаре, а долгожданный итог масштабной работы. Каждый проект — как ребёнок: вкладываешь в него душу, а потом с трепетом ждешь, как его примут люди. Мы уверены, что 19 апреля станет началом новой, яркой главы для посёлка и наших клиентов«, — поделился Темиркан Абатов.

Новоселье пройдет в праздничной атмосфере. Как подчеркивают в компании «НВМ», скоро эти стены наполнятся смехом, запахом воскресных пирогов и шумом уличных прогулок. Это и есть главная награда для строителей.

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