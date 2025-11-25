«Вишневый сад» в Краснодарском Молодежном театре: про «воздушных» и «земных»

В Молодежном театре 13 ноября состоялась премьера спектакля «Вишневый сад» по пьесе Антона Чехова. Режиссером выступил Михаил Чумаченко, который известен поклонникам Молодежки по спектаклю «Миледи».

«Миледи» в свое время критиковали за красоту, за которой нет толком ничего, — сосуд, в котором пустота, макет, кукольный домик, бесконечно прелестный в своей бессмысленности. «Вишневый сад», хотя и в нем просматривается некоторая кукольность, пустышкой назвать нельзя. На первый взгляд, спектакль идет «по написанному» — как классик придумал, так и поставлено, однако не все так просто.

Постаревшие дети

Деревянный помост, с «забором», деревянный задник с трещинами, изображающими то ли разломы некогда идеальной реальности, то ли ветви доживающих свой век вишневых деревьев, то ли иссохшую землю, которая уже не принесет плодов, несколько стульев, «глубокоуважаемый шкаф» да лошадка-качалка — вот и все убранство. Лаконично, немного обшарпанно, но стильно.

Сценография Сергея Дулесова прямо заявляет: перед вами не развалюха, которая вот-вот уйдет с молотка за долги, а усадьба с историей. Да, переживает не лучшие времена, но держится с достоинством и впечатление производит. И пусть даже не производит ничего кроме. Таковы и большинство героев — очаровательная и легкомысленная Раневская (засл. арт. Кубани Людмила Дорошева), ее брат, инфантильный любитель бильярда и леденцов Леонид Андреевич Гаев (засл. арт Кубани Виктор Плужников), милая экзальтированная Аня (Анастасия Ковьярова), вечный студент Петя Трофимов с его пламенными и немного безумными речами о «возрождении России» (Алексей Суханов), и почти карикатурный «двадцать два несчастья» Епиходов (засл. арт. Краснодарского края Алексей Замко) — все они напоминают так и не повзрослевших детей, которые вроде бы выросли, но жить по-настоящему так и не научились.

Об этом режиссер прямо заявляет в самом начале спектакля, когда, словно предваряя приезд «господ», из глубокоуважаемого шкафа сыплются старые игрушки. Милые, трогательные, но такие бесполезные, цветные тряпочки, глазки-пуговки — и выбросить жаль, и места им в мире взрослых людей нет.

Земные и взрослые

По-настоящему взрослых и «земных» в «Вишневом саду» Чумаченко двое — Ермолай Лопахин (Александр Теханович) и Варя (Анастасия Радул). Первый как будто никогда и не был ребенком и теперь пытается вразумить и спасти «воздушных» господ, которым невыносима мысль о том, что с усадьбой и садом придется расстаться, но еще больше невыносимо брать на себя ответственность за свою жизнь.

Как-нибудь все само решится, на какое-то время хватит денег от богатой ярославской бабушки, жаль вишневого сада, но пусть его срубят после нашего отъезда, тревожно за Фирса, но кто-то ведь отправил его к врачу, разве нет — легкомыслие и безответственность господ доводят Лопахина до белого каления, и зритель сочувствует именно ему. Лопахин в исполнении Техановича выглядит единственным здравомыслящим человеком, деятельным, серьезным и всерьез заботящимся о благополучии и усадьбы, и ее инфантильных обитателей.

Покупка им вишневого сада не воспринимается как предательство, коим, по мнению «воздушных», несомненно, является. Он пытался спасти, и спас, как сумел. В его речи «Я купил имение, где дед и отец были рабами, где их не пускали даже в кухню…» звучит не торжество, он словно сам боится того, что сделал. Он собственноручно уничтожил прекрасный кукольный мир, грезу, в которой жило его самое ценное воспоминание — как барышня его пожалела. Быть может, это был единственный человек, который проявил к нему участие. А теперь все это придется срубить и выкорчевать, потому что иначе невозможно.

Варя тоже взрослая, но, в отличие от Лопахина, изрядно выгоревшая. Ей необходимость латать дыры и быть для всех «матерью», явно в тягость. Она искренне любит и «мамочку» Раневскую, и «дядечку» Гаева, и Аню. Но эти избалованные «детишки» окончательно отбились от рук. Они не слышат слов «нет» и «нельзя», сорят деньгами, живут, словно черновик пишут, и искренне не понимают, почему Варя всегда на грани нервного срыва и рвется уйти в монастырь.

Режиссер интересно показывает «неслучившуюся любовь» между Лопахиным и Варей. Ее как будто вовсе не подразумевалось. Словно это «воздушные господа» все придумали, а «земные» сначала подыграли, потом им этот спектакль надоел, но деваться уже некуда. Не хочет Варя замуж за Лопахина, она хочет только покоя. Не привлекает Лопахина Варя, если и был он влюблен, то только в нежную хрупкую барышню, в воспоминание из детства. Но «воздушные» все никак не уймутся. И слушать их невыносимо, и к черту не пошлешь. В финальном «объяснении» между персонажами ясно считывается это «а если все-таки попробовать? Ой, нет, не надо».

Между двумя полюсами — взрослых и детей — находятся Симеонов-Пищик (засл. арт. России Равиль Гилязетдинов), который, с одной стороны привык полагаться на счастливый случай и доброту ближнего, а с другой умен и выгоды своей не упустит, и слуги. Невыносимо трогательный и трагичный Фирс (засл. арт. России Дмитрий Морщаков), чей финальный монолог и взгляд в щель между досками заколоченного дома пробивают зрителя навылет, эмоциональная «деликатная девушка» Дуняша (первая работа Эвелины Слободянюк на сцене Молодежки прекрасно удалась), самоуверенный и набравшийся (не сказать бы «нахватавшийся») барских замашек лакей Яша (Илья Сердюков) и маленькая гувернантка Шарлотта Ивановна (Мария Якубец). Все они могут казаться такими же игрушечными и оторванными от реальности, как и «воздушные господа», но ключевое слово «казаться».

Им проще соответствовать и играть по правилам «кукольного домика», при этом прекрасно понимая, что все это — крашеный картон и мишура. Особенно это заметно в поведении Шарлотты Ивановны. На господ она глядит чуть снисходительно, с иронией, а иногда и с откровенной насмешкой. Она — клоун с грустным лицом и непростой историей, наблюдать за работой Марии Якубец действительно интересно.

О чем в итоге получился «Вишневый сад»? Кажется, все-таки не о смене эпох и не о том, что «воздушным» инфантильным идеалистам в новом мире места нет. Они как раз вполне неплохо устроились. Для них всегда найдутся и ярославские бабушки, и Лопахины, готовые подбросить деньжат (в спектакле Лопахин — Теханович незаметно опускает в карман Пети — Алексея Суханова пачку банкнот), и спасательницы-Вари, бесконечно затыкающие собой дыры в тонущем корабле, и Фирсы, напоминающие о том, что нужно теплее одеваться. При этом «взрослые» всегда будут восприниматься то как бездушные дельцы, для которых нет ничего святого, то как всем недовольные истерики, то просто как ходячий анахронизм, с которым можно не считаться. Удобно быть одухотворенными и воздушными, удобно быть «хорошими людьми».

