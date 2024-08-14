Пожарище под Новороссийском стало «достопримечательностью» для пытливых туристов

Масштабный пожар произошел на территории заказника «Абраусский» в середине июля. Жители города-героя и туристы посещают возникшее здесь пепелище, чтобы оценить масштабы происшествия.

Так, по мере приближения к эпицентру пожара листва на деревьях становится все более оранжевой. Затем открывается вид на выжженные реликтовые деревья. Даже от самых больших из них осталась лишь кора, а внутри все прогорело. Ямы в земле свидетельствуют о том, что выгорели даже корни.

Камни здесь покраснели от высокой температуры. Очевидцы часто находят обгоревшие кости животных и панцири черепах. Многие приезжают сюда, чтобы найти подтверждения, что природа сможет восстановиться.

Так, место пожара в Сухой Щели посетила доктор биологических наук, профессор и заслуженный эколог Краснодарского края Светлана Литвинская.

«Я увидела страшную картину, более страшную, чем на Большом Утрише в 2020 году. Там деревья стояли черными, но все же была надежда, что они отойдут. А здесь выгорела вся древесина вместе с корнями, остались лишь кора и дырки в субстрате. Восстанавливаться нечему. На все это страшно смотреть», — рассказала ученый.

Она отметила, что растения настолько хотят жить, что будут стараться прорасти даже на пепелище. Эксперт уже нашла здесь росток аспарагуса, который пробился сквозь пепел.

По словам Светланы Литвинской, процесс восстановления будет очень долгим, потому что в Сухой Щели произошло полное прекращение процесса функционирования экосистемы, пишет газета «Новороссийский рабочий».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», пострадавшие от пожара под Новороссийском растения начнут восстанавливать весной при помощи высадки семян.

По словам профессора Ботанического сада ЮФУ Татьяны Вардуни, ущерб местной экологии был нанесен на сотни миллионов рублей. На полное восстановление сгоревшего леса может потребоваться около 200 лет.