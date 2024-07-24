Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Появилось видео с моментом аварии с рейсовым автобусом на Кубани

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/poyavilos-video-s-momentom-avarii-s-rejsovym-avtobusom-na-kubani
Фото t.me/severskiyrayon

Рейсовый автобус 23 июля из-за фуры вылетел с трассы под Краснодаром, в аварии пострадали более 10 человек.

В соцсетях появились кадры с видеорегистратора самого автобуса — видно, как перед ним с обочины выезжает грузовик, из-за чего автобусу приходится резко тормозить и самому съезжать с дороги.

По ходу торможения водитель снес дорожный знак, после чего опрокинулся на бок.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ДТП произошло днем 23 июля на автодороге Краснодар — Верхнебаканский вблизи поселка Черноморский Северского района.

В результате ДТП более 10 человек получили травмы легкой степени тяжести — ушибы и ссадины. По факту аварии возбудили уголовное дело.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Прямой эфир
Мы в соцсетях