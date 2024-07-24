Появилось видео с моментом аварии с рейсовым автобусом на Кубани

Рейсовый автобус 23 июля из-за фуры вылетел с трассы под Краснодаром, в аварии пострадали более 10 человек.

В соцсетях появились кадры с видеорегистратора самого автобуса — видно, как перед ним с обочины выезжает грузовик, из-за чего автобусу приходится резко тормозить и самому съезжать с дороги.

По ходу торможения водитель снес дорожный знак, после чего опрокинулся на бок.