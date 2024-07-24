Появилось видео с моментом аварии с рейсовым автобусом на Кубани
Происшествия
24.07.2024 09:10
Рейсовый автобус 23 июля из-за фуры вылетел с трассы под Краснодаром, в аварии пострадали более 10 человек.
В соцсетях появились кадры с видеорегистратора самого автобуса — видно, как перед ним с обочины выезжает грузовик, из-за чего автобусу приходится резко тормозить и самому съезжать с дороги.
По ходу торможения водитель снес дорожный знак, после чего опрокинулся на бок.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», ДТП произошло днем 23 июля на автодороге Краснодар — Верхнебаканский вблизи поселка Черноморский Северского района.
В результате ДТП более 10 человек получили травмы легкой степени тяжести — ушибы и ссадины. По факту аварии возбудили уголовное дело.