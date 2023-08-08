Поврежденный при атаке дрона в Керченском проливе танкер «Сиг» готовят к буксировке на судоремонтный завод

Танкер «Сиг» получил повреждения в результате атаки морского дрона в ночь на 5 августа на южном подходе к Керченскому проливу.

В районе стоянки аварийного танкера «Сиг» продолжаются работы по устранению последствий ЧС. В них участвуют суда «Меркурий», Импульс» и «Водолаз Кузьминых». Акваторию внутреннего контура бонового заграждения аварийного судна обработали биосорбентом. Всего использовали 546 кг сорбента.

«В 10:00 7 августа заведен пластырь к месту пробоины и установлено дополнительное боновое заграждение в районе машинного отделения. Днем продолжались аварийные работы по сбору нефтяной пленки и остаточных пятен нефтепродуктов из машинного отделения в танк аварийного судна. Собрано 55 куб. м нефтеводяной эмульсии. Проведены работы по фиксации пластыря с помощью сварки», — сообщает Федеральное агентство морского и речного транспорта в Telegram.

На утро 8 августа ситуация на месте проведения аварийно-ремонтных работ без изменений. Одновременно с продолжением работ на аварийном судне идет подготовка к началу буксировки танкера «Сиг» на судоремонтное предприятие.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сообщение о пробоине в районе машинного отделения у ватерлинии танкера «Сиг» поступило 5 августа в 00:28. Атака на танкер произошла, когда он пересекал южную часть Керченского пролива. Разлива топлива с танкера не зафиксировано. Танкер обследовали водолазы.