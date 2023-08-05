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Атакованный дроном в Керченском проливе танкер «Сиг» обследуют водолазы

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/atakovannyj-dronom-v-kerchenskom-prolive-tanker-sig-obsleduyut-vodolazy
Атакованный дроном в Керченском проливе танкер «Сиг» обследуют водолазы
Фото www.vesselfinder.com

На место стоянки танкера 5 августа прибыло судно «Водолаз Кузьминых» с водолазной станцией.

Также на место привезли оборудование и специалистов для проведения подводно-технических работ.

«По докладу координатора АСО на месте, до конца дня планируется завершить водолазное обследование подводной части танкера. Результаты лягут в основу плана работ по устранению полученных судном повреждений. Сами работы планируется провести в воскресенье после доставки всех материалов, необходимых для заделки пробоины», — сообщили в пресс-службе Росморречфлота.

В ведомстве отметили, что обонованное судно находится на плаву, поступления воды внутрь нет, машинное отделение задраено, загрязнения окружающей среды нет. Также работают водоотливные средства.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сообщение о пробоине в районе машинного отделения у ватерлинии танкера «Сиг» поступило 5 августа в 00:28. Атака на танкер произошла, когда он пересекал южную часть Керченского пролива. Разлива топлива с танкера нет.

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