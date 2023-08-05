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Разлива топлива с танкера, атакованного морским дроном в Керченском проливе, нет

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/razliva-topliva-s-tankera-atakovannogo-morskim-dronom-v-kerchenskom-prolive-net
Разлива топлива с танкера, атакованного морским дроном в Керченском проливе, нет
Фото vesselfinder.com

Об этом сообщили 5 августа в Морском спасательно-координационном центре Новороссийска.

При атаке дроном у танкера «Сиг» в Керченском проливе было повреждено машинное отделение. На борту судна 11 человек, пострадавших нет.

К танкеру прибыли два буксира. Розлива топлива нет, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сообщение о пробоине в районе машинного отделения у ватерлинии танкера «Сиг» поступило 5 августа в 00:28. Атака на танкер произошла, когда он пересекал южную часть Керченского пролива.

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