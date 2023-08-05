Морской дрон ВСУ атаковал танкер «Сиг» в Керченском проливе

Сообщение о пробоине в районе машинного отделения у ватерлинии танкера «Сиг» водоизмещением 6 тыс. 619 т, полученной в результате атаки беспилотного катера, оперативным дежурным Росморречфлота было получено 5 августа в 00:28. На борту находятся 11 человек, в результате взрыва они не пострадали.

Нападение произошло, когда корабль пересекал южную часть Керченского пролива. Сейчас поврежденный танкер находится на плаву. Разлива топлива не произошло. Экипаж сразу же приступил к борьбе за живучесть судна. На помощь вышли суда Азово-Черноморского филиала ФГБУ «Морспасслужба»: «Меркурий» и «Импульс», которые помогли прекратить поступление внутрь танкера забортной воды и начали установку на пробоину аварийного пластыря, сообщил РосМорРечФлот в Telegram.

Сейчас экипаж танкера, поврежденного во время атаки водных беспилотников ВСУ, находится в безопасности, сообщает Морской спасательно-координационный центр (МСКЦ) Новороссийска.

«Морспасслужба занимается, прибыло уже на место два буксира. Сейчас будут разбираться — буксировать или нет, пока стоят на якоре. Пострадало машинное отделение. Не сильно, но пострадало,» — доложили ТАСС в МСКЦ. Ранее советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что громкие звуки, которые были слышны в районе Керчи в ночь на 5 августа, не имеют отношения к Крымскому мосту. Автомобильное и железнодорожное движение на самом мосту временно перекрывалось примерно на два часа и к 2:30 было восстановлено.

Читайте также: атака двух морских беспилотников сорвана в районе села Мысхако в Новороссийске.