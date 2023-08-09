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Поврежденный после атаки дрона в Керченском проливе танкер «Сиг» начали буксировать в порт

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/povrezhdennyj-posle-ataki-drona-v-kerchenskom-prolive-tanker-sig-nachali-buksirovat-v-port
Поврежденный после атаки дрона в Керченском проливе танкер «Сиг» начали буксировать в порт
Фото www.vesselfinder.com

Утром 8 августа началась буксировка аварийного танкера «Сиг», получившего повреждения в результате атаки морского дрона для ремонта в порт Аксай.

Аварийный танкер буксирует судно «Коневец». На первоначальном этапе буксировки на кормовом буксирном конце танкера следовал буксир «Меркурий». На борту аварийного танкера находят 3 специалиста с водоотливными насосами, оборудованием и запасом сорбента. Научно-исследовательское судно «Импульс» и рейдовый водолазный катер «Водолаз Кузьминых» завершили участие в аварийно-спасательных работах.

В 15:40 8 августа капитан танкера «Сиг» отказался от дальнейшего сопровождения судном «Меркурий». Группа Морспасслужбы продолжает работы по откачке нефтеводяной эмульсии из машинного отделения в танк судна.

К утру 9 августа буксировка аварийного судна продолжается. Аварийно-спасательная группа проводит очистку машинного отделения т остатков нефтепродуктов биосорбентом. Ведется контроль за бонами, находящимися внутри судна. Всего с начала аварийно-спасательных работ использовано 756 кг биосорбента. Загрязнения акватории не наблюдается, сообщает пресс-служба «Росморречфлота» в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сообщение о пробоине в районе машинного отделения у ватерлинии танкера «Сиг» поступило 5 августа в 00:28. Атака на танкер произошла, когда он пересекал южную часть Керченского пролива. Разлива топлива с танкера не зафиксировано. Танкер обследовали водолазы.

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