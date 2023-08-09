Поврежденный после атаки дрона в Керченском проливе танкер «Сиг» начали буксировать в порт

Утром 8 августа началась буксировка аварийного танкера «Сиг», получившего повреждения в результате атаки морского дрона для ремонта в порт Аксай.

Аварийный танкер буксирует судно «Коневец». На первоначальном этапе буксировки на кормовом буксирном конце танкера следовал буксир «Меркурий». На борту аварийного танкера находят 3 специалиста с водоотливными насосами, оборудованием и запасом сорбента. Научно-исследовательское судно «Импульс» и рейдовый водолазный катер «Водолаз Кузьминых» завершили участие в аварийно-спасательных работах.

В 15:40 8 августа капитан танкера «Сиг» отказался от дальнейшего сопровождения судном «Меркурий». Группа Морспасслужбы продолжает работы по откачке нефтеводяной эмульсии из машинного отделения в танк судна.

К утру 9 августа буксировка аварийного судна продолжается. Аварийно-спасательная группа проводит очистку машинного отделения т остатков нефтепродуктов биосорбентом. Ведется контроль за бонами, находящимися внутри судна. Всего с начала аварийно-спасательных работ использовано 756 кг биосорбента. Загрязнения акватории не наблюдается, сообщает пресс-служба «Росморречфлота» в Telegram.