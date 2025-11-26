Поврежденные при атаке БПЛА два детских сада в Туапсе возобновили работу

Детские сады № 41 и № 40 повредило обломками украинских беспилотников в результате атаки 25 ноября.

Детский сад № 41 работает в штатном режиме — учреждение 26 ноября приняло всех воспитанников. Ранее территорию детского сада полностью очистили и привели в порядок.

Детский сад № 40 работает в режиме кратковременного пребывания — сейчас в учреждении находятся 25 детей. Здесь завершают замену стекол, выбитых в результате атаки БПЛА. Детский сад полностью возобновит работу 27 ноября, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Туапсе результате атаки украинских дронов загорелась крыша многоквартирного дома. Площадь возгорания составила 100 кв. м. От осколков незначительные ранения получил охранник близлежащего учреждения. Ему оказана первая помощь. От госпитализации мужчина отказался.

Два детских сада 25 ноября не смогли принять детей — осколки БПЛА попали на территорию одного из них, во втором выбило окна.

Подробнее о том, что известно о ночной атаке БПЛА на курорты Краснодарского края, читайте здесь.

