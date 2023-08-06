Повреждение в корпусе атакованного дроном в Керченском проливе танкера «Сиг» задраено

Танкер «Сиг» получил повреждения в результате атаки морского дрона в ночь на 5 августа на южном подходе к Керченскому проливу.

В настоящее время продолжаются работы по устранению последствий ЧС. Судно обследовали водолазы. К месту проведения восстановительных работ из порта Анапы доставили дополнительные материалы для изготовления жесткого пластыря.

Работы пришлось приостановить из-за ухудшения погодных условий. Сообщается, что танкер на плаву, стоит на якоре, в кольце боновых ограждений, вода внутрь корпуса не поступает. Машинное отделение задраено, экипаж в порядке, загрязнения окружающей среды нет

Установка пластыря и другие работы продолжат при улучшении погодных условий, сообщает пресс-служба Федерального агентства морского и речного транспорта в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сообщение о пробоине в районе машинного отделения у ватерлинии танкера «Сиг» поступило 5 августа в 00:28. Атака на танкер произошла, когда он пересекал южную часть Керченского пролива. Разлива топлива с танкера не зафиксировано. Танкер обследовали водолазы.