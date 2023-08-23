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После жалоб жителей ЖК на Западном обходе Краснодара семерых нелегальных мигрантов выдворят из РФ

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/posle-zhalob-zhitelej-zhk-na-zapadnom-obhode-krasnodara-semeryh-nelegalnyh-migrantov-vydvoryat-iz-rf
После жалоб жителей ЖК на Западном обходе Краснодара семерых нелегальных мигрантов выдворят из РФ
Фото пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Нарушения миграционного законодательства на территории жилого комплекса по улице Западный Обход пресекли сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю совместно с полицейским.

Во время рейдов правоохранители выявили 76 иностранных граждан. Установлено, что семеро приезжих нарушили режим пребывания на территории РФ. В их отношении составили административные протоколы. Нарушителей ждет административное выдворение за пределы страны. Материалы направлены в суд.

Также установили два факта фиктивной постановки на миграционный учет иностранных граждан. По данным фактам проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», местные жители пожаловались на приезжих из Средней Азии. По их словам, мигранты по вечерам пьют, пристают к девушкам и подросткам во дворах, шумят под окнами, устраивают массовые драки, ночуют в подъездах и на переходных балконах домов. После этого на Западном обходе полицейские провели рейды. Они проверили 76 иностранных граждан и составили 7 протоколов за нарушение режима пребывания в РФ. СК также начал проверку информации об агрессивных мигрантах.

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