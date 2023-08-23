После жалоб жителей ЖК на Западном обходе Краснодара семерых нелегальных мигрантов выдворят из РФ

Нарушения миграционного законодательства на территории жилого комплекса по улице Западный Обход пресекли сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю совместно с полицейским.

Во время рейдов правоохранители выявили 76 иностранных граждан. Установлено, что семеро приезжих нарушили режим пребывания на территории РФ. В их отношении составили административные протоколы. Нарушителей ждет административное выдворение за пределы страны. Материалы направлены в суд.

Также установили два факта фиктивной постановки на миграционный учет иностранных граждан. По данным фактам проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», местные жители пожаловались на приезжих из Средней Азии. По их словам, мигранты по вечерам пьют, пристают к девушкам и подросткам во дворах, шумят под окнами, устраивают массовые драки, ночуют в подъездах и на переходных балконах домов. После этого на Западном обходе полицейские провели рейды. Они проверили 76 иностранных граждан и составили 7 протоколов за нарушение режима пребывания в РФ. СК также начал проверку информации об агрессивных мигрантах.