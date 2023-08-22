Во время рейдов на Западном обходе в Краснодаре проверили 76 мигрантов, составили 7 протоколов

Рейды по выявлению нелегальных мигрантов прошли на территории некоторых жилых комплексов на улице Западный обход после жалоб местных жителей.

По их словам, приезжие из Средней Азии регулярно нарушают общественный порядок на их территории и мешают им нормально жить. Мигранты в вечернее время пьют алкоголь, пристают к местным девушкам и подросткам во дворах, а по ночам шумят под окнами: устраивают массовые драки или играют в волейбол на площадке. Кроме того, иностранцы ночуют в подъездах и на переходных балконах домов.

В течение суток 21 августа на Западном обходе полицейские провели рейды. Они проверили 76 иностранных граждан и составили 7 административных протоколов за нарушение режима пребывания в РФ, сообщает пресс-служба администрации Прикубанского округа Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Следственный комитет проверит информацию об агрессивных мигрантах в Краснодаре. После жалоб местных жителей на нарушения со стороны приезжих незамедлительно организовали доследственную проверку.