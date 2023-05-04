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После пожара нефтезавод в Краснодарском крае работает в штатном режиме

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/posle-pozhara-neftezavod-v-krasnodarskom-krae-rabotaet-v-shtatnom-rezhime
После пожара нефтезавод в Краснодарском крае работает в штатном режиме
Фото ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Об этом сообщили в департаменте по корпоративным коммуникациям ООО «КНГК-ИНПЗ».

Ильский нефтеперерабатывающий завод в Северском районе, где ночью 4 мая горел резервуар с нефтепродуктами, работает в штатном режиме. Сейчас на предприятии устанавливают обстоятельства пожара и причиненный ущерб.

«Отметим, что завод постоянно работает в режиме повышенной готовности, поэтому все службы были готовы к возникновению нештатной ситуации и отработали организованно. Последствия происшествия были ликвидированы», — сообщили в департаменте по корпоративным коммуникациям предприятия.

По данным экстренных служб, резервуар был заполнен дизельным топливом объемом 4,5 тыс. куб. м, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в 2:55 в МЧС поступила информация о пожаре на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода. Площадь пожара составила 400 кв. м. На месте работали 167 человек и 37 единиц техники.

В 5:17 возгорание ликвидировали. По предварительным данным СК России, возгорание могло начаться после атаки неизвестного беспилотного летательного аппарата.

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