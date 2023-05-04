После пожара нефтезавод в Краснодарском крае работает в штатном режиме

Об этом сообщили в департаменте по корпоративным коммуникациям ООО «КНГК-ИНПЗ».

Ильский нефтеперерабатывающий завод в Северском районе, где ночью 4 мая горел резервуар с нефтепродуктами, работает в штатном режиме. Сейчас на предприятии устанавливают обстоятельства пожара и причиненный ущерб.

«Отметим, что завод постоянно работает в режиме повышенной готовности, поэтому все службы были готовы к возникновению нештатной ситуации и отработали организованно. Последствия происшествия были ликвидированы», — сообщили в департаменте по корпоративным коммуникациям предприятия.

По данным экстренных служб, резервуар был заполнен дизельным топливом объемом 4,5 тыс. куб. м, сообщает ТАСС.