После пожара нефтезавод в Краснодарском крае работает в штатном режиме
Об этом сообщили в департаменте по корпоративным коммуникациям ООО «КНГК-ИНПЗ».
Ильский нефтеперерабатывающий завод в Северском районе, где ночью 4 мая горел резервуар с нефтепродуктами, работает в штатном режиме. Сейчас на предприятии устанавливают обстоятельства пожара и причиненный ущерб.
«Отметим, что завод постоянно работает в режиме повышенной готовности, поэтому все службы были готовы к возникновению нештатной ситуации и отработали организованно. Последствия происшествия были ликвидированы», — сообщили в департаменте по корпоративным коммуникациям предприятия.
По данным экстренных служб, резервуар был заполнен дизельным топливом объемом 4,5 тыс. куб. м, сообщает ТАСС.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в 2:55 в МЧС поступила информация о пожаре на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода. Площадь пожара составила 400 кв. м. На месте работали 167 человек и 37 единиц техники.
В 5:17 возгорание ликвидировали. По предварительным данным СК России, возгорание могло начаться после атаки неизвестного беспилотного летательного аппарата.