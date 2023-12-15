После обращения к Путину цены на яйца в Краснодаре снизились

Жительница Краснодара Ирина Акопова, которая накануне во время прямой линии задали президенту РФ Владимиру Путину вопрос об увеличении цен на куриные яйца и мясо птицы, рассказала журналистам, что цена на яйца и крылышки на местном рынке снизилась после ее обращения.

По словам женщины, на рынке в Пашкове десяток яиц стоил 220 рублей, а после прямой линии цена опустилась до 180 рублей.

«Люди звонят и говорят у нас на рынке цены опустили на яйца, у нас крылышки подешевели сегодня», — сказала Ирина Акопова.

Также пенсионерка сообщила о том, что после ее обращения к президенту, 14 декабря с ней вышли на связь чиновники из администрации Карасунского округа кубанской столицы, а также прокурор. Женщине предложили пройтись по магазинам и показать цены на продукты.

Пенсионерка ведет активную общественную жизнь и возглавляет инициативное сообщество по обновлению канализации на своей улице в Пашковском микрорайоне, пишет РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», во время прямой линии 14 декабря к президенту России Владимиру Путину обратилась жительница Краснодарского края Ирина Акопова с вопросом о причинах подорожания куриных яиц. По словам пенсионерки, цены на куриные яйца, как и на курицу, в последнее время увеличились более чем в два раза. По словам Владимира Путина, у роста цен есть две причины — увеличение спроса и отсутствие импорта. Президент подчеркнул, что решения по этому вопросу приняты, ситуация вскоре должна улучшиться.

Курирующий сферу сельского хозяйства вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка уточнил, что с начала года в регионе увеличили объемы производства мяса птицы и куриных яиц. Объемы производства птицы на убой с начала года составили 173 тыс. т., это на 3 тыс. т. больше, чем за аналогичный период прошлого года. Куриных яиц произвели 1,3 млрд, что на 8 млн штук больше, чем за этот же период 2022 год.

С 28 ноября по 4 декабря цены на куриные яйца на Кубани подскочили на 6,9%, что стало самым значительным повышением стоимости среди других продуктов. А в ноябре средняя потребительская цена на куриные яйца в регионе выросла почти на 20%.