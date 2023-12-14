С начала года на Кубани увеличили производство яиц и мяса птицы

Во время прямой линии 14 декабря к президенту России Владимиру Путину с жительница Краснодарского края Ирина Акопова обратилась с вопросом о причинах резкого подорожания куриных яиц.

По словам кубанской пенсионерки, цены на куриные яйца, как и на курицу, в последнее время увеличились более чем в два раза. Глава государства отметил, что у роста цен на этот продукт есть две причины. Первая — спрос увеличился, а объемы производства нет. Вторая — вовремя не был открыт импорт.

Курирующий сферу сельского хозяйства вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка уточнил, что с начала текущего года в регионе существенно увеличили объемы производства мяса птицы и куриных яиц.

«Объемы производства птицы на убой с начала года составили 173 тыс. т., это на 3 тыс. т. больше, чем за аналогичный период прошлого года. Куриных яиц произвели 1,3 млрд, что на 8 млн штук больше, чем за этот же период 2022 года», — рассказал замгубернатора Кубани.

Коробка добавил, что по итогам текущего года объем производства куриных яиц в крае планируют на уровне показателей прошлого года.

На развитие регионального агропромышленного комплекса направили 13 млрд рублей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: птицефабрики Краснодарского края назвали причины резкого роста цен на куриные яйца. По данным Краснодарстата, в ноябре средняя потребительская цена на куриные яйца в регионе выросла почти на 20%. За год продукт подорожал на 50%.