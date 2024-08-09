После атаки БПЛА на Приморско-Ахтарск матпомощь получили уже более 170 человек

Жители трехэтажного дома в Приморско-Ахтарске, в который 5 июля прилетел беспилотник во время атаки ВСУ, продолжают получать выплаты.

За получением единовременной материальной помощи обратились 200 человек. Из них 170 уже получили по 10 тыс. рублей. Еще двоим жителям, которые полностью лишились имущества первой необходимости, выделили по 100 тыс. рублей.

Всего из краевого бюджета для оказания помощи пострадавшим от БПЛА жильцам трехэтажного дома направили 2,2 млн рублей.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», украинские военные атаковали Приморско-Ахтарск при помощи беспилотников в ночь на 5 июля. Шесть человек госпитализировали после атаки дронов.

От осколочного ранения в живот в больнице скончалась 6-летняя девочка. Ее семье выплатят 2 млн рублей. Получившим ранения жителям Приморско-Ахтарска выплатят: по 400 тыс. рублей за травмы тяжелой и средней степени и по 200 тыс. рублей за ранения легкой степени.

Жителям поврежденного при атаке ВСУ трехэтажного дома помогут с ремонтом.