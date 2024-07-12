В Приморско-Ахтарске жителям поврежденного при атаке ВСУ дома помогут с ремонтом

Глава Приморско-Ахтарского района Максим Бондаренко встретился с жителями пострадавшего от атаки беспилотников дома.

Жители, эвакуированные для беспрепятственной работы спецслужб, живут в пункте временного размещения, многие остались у родственников.

«Специально созданная комиссия зафиксировала все повреждения, отработав с каждой семьей, составляются акты обследования жилых помещений. Владельцам квартир помогли составить заявления на получение единовременной материальной помощи. Началась обработка заявлений от граждан, чьи квартиры частично или полностью пострадали от БПЛА и оценка ущерба», — написал Максим Бондаренко в Telegram.

Специализированная компания составит смету для ремонта дома. Во всех квартирах заменят поврежденные стекла, а также окажут помощь в ремонте помещений. Многие жители беспокоятся об имуществе, оставленном в квартирах, а также о состоянии коммунальной инфраструктуры дома.

«Ни на один день не прекращаются мероприятия для скорейшего возвращения жильцов в свои квартиры. Многие меценаты уже выразили желание помочь своей малой родине в восстановлении дома, поддержке его жителей. Чужой беды не бывает, это наши жители, и наш долг помочь им в сложившейся ситуации», — добавил Бондаренко.

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