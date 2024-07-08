В Приморско-Ахтарске за выплатами после атаки БПЛА обратились около 200 человек

В Приморско-Ахтарске 6 и 7 июля разбирали завалы трехэтажного дома, пострадавшего 5 июля от атаки беспилотников ВСУ. Сейчас на месте работают сотрудники МЧС и волонтеры.

Специалисты уже демонтировали кровлю, убрали осколки с крыши, достали крупный строительный мусор.

«Краны и все необходимое есть. Порядка 20 человек работают на объекте. Может быть, с этого ракурса не все видно, но ведутся и скрытые работы», — рассказывает глава Приморско-Ахтарского района Максим Бондаренко.

Сотрудники краевого министерства ГО и ЧС обследовали 38 квартир соседнего дома, в котором ударной выбило стекла.

«На место ЧП продолжают приезжать жители, чтобы забрать свои вещи. Но зайти они смогут только в те подъезды, которые не огорожены лентой. Люди смогут зайти в свои квартиры только после того, как специалисты установят, что в здании находиться безопасно», — сообщает корреспондент «Кубань 24» Максим Шабалда.

Сотрудникам ГО и ЧС осталось обследовать еще 10 квартир. После поврежденный дом будут восстанавливать.

Пока ведутся работы, некоторые люди будут жить у знакомых и родственников. Тем, кому некуда было идти, предоставили места в пункте временного размещения, расположенного в спорткомплексе. Так, 20 человек разместили в двухместные комнаты с кондиционерами, сменным бельем и средствами личной гигиены, обеспечили трехразовым питанием.

«Дополнительно была гуманитарная помощь, который люди пользовались», — уточняет руководитель пункта временного размещения Юрий Секерин.

В пункте временного размещения пострадавшие также заполнили документы на получение компенсации. Семье погибшей девочки выплатят 2 млн рублей. Жителям, получившим ранения средней и тяжелой степени, — 400 тыс., легкой — по 200. Те, чьи квартиры пострадали от атаки БПЛА, также получат выплаты: по 50 тыс. рублей за частичную утрату имущества, по 100 тыс. — за полную.

За единовременными выплатами обратилось около 200 человек. Еще два заявления поданы на компенсацию полной утраты имущества.