Полиция задержала третьего подростка, сбежавшего из социального центра на Кубани

Шестнадцатилетнего подростка, который вместе с еще двумя несовершеннолетними сбежал из Павловского социально-реабилитационного центра на угнанном автомобиле, задержали в станице Выселки.

Об этом в пресс-службе краевой прокуратуры сообщили утром 6 апреля. Подростка доставили в Павловский район.

На него завели уголовное дело за угон машины группой лиц по предварительному сговору. Рассматривается вопрос о его заключении под стражу.

Расследование находится под контролем прокуратуры Павловского района, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», трое несовершеннолетних самостоятельно ушли из Павловского социально-реабилитационного центра 2 апреля около 19:00. Сообщалось, что два парня и девушка угнали автомобиль сотрудника центра и уехали. На платном участке федеральной трассы М-4 «Дон» между станицами Ирклиевской и Старолеушковской они сбили шлагбаум и зацепили зеркалом сотрудника пункта оплаты. Сотрудники ДПС устроили погоню, подростки бросили автомобиль и попытались скрыться в лесополосе. Одного из сбежавших, 13-летнего подростка, задержали. Остальных беглецов объявили в розыск.

Позже полиция нашла сбежавшую 15-летнюю девушку. На нее и 16-летнего подростка завели уголовное дело.

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